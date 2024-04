GP Japão F1, Charles Leclerc: “Ótima corrida” com resultado afetado pela qualificação

Charles Leclerc ainda teve uma hipótese de poder terminar no pódio, com uma estratégia diferente nas suas paragens e depois de mostrar um bom ritmo de corrida. No entanto, o seu companheiro de equipa acabaria por alcançar o terceiro posto, também com um bom desempenho na prova nipónica. Por isso, o piloto monegasco admite que o resultado não foi melhor hoje, porque a qualificação não correu tão bem.

“Se olhar apenas para o dia de hoje, estou bastante satisfeito porque penso que não havia nada que pudéssemos ter feito melhor. Fizemos uma ótima corrida hoje”, disse Leclerc no final da prova em Suzuka, onde conquistou o quarto posto da classificação. “Não temos um resultado melhor principalmente por causa da qualificação de ontem e é nisso que me quero concentrar”.

Considerando que o seu desempenho nas qualificações tem sido “estranho”, Leclerc realçou que “nunca tive de me concentrar na qualificação, porque era um dos nossos pontos fortes”. O monegasco da Ferrari acrescentou que “desde a segunda corrida não é bem o desempenho em si” que o preocupa nas sessões que servem para determinar a grelha de partida. Trata-se de “colocar os pneus na janela de utilização correta, porque me tenho esforçado um pouco mais do que o normal. Costuma ser o meu ponto forte e estou a pagar o preço hoje na classificação, ao começar mais atrás”.

De resto, Charles Leclerc considera que em corrida “o ritmo tem sido realmente muito bom, a gestão dos pneus tem estado muito melhor, a comunicação e a estratégia também”. Como tal, esclareceu que com a equipa precisa de “aprofundar” a análise ao que acontece em qualificação antes da China, porque a “diferença é muito ligeira na volta de saída e depois há menos aderência na volta rápida, porque – como disse ontem – a volta foi boa e a configuração também, mas a aderência não foi suficiente, o que era um ponto forte no passado”.