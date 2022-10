GP Japão F1, Charles Leclerc: “Estamos todos muito próximos” | AutoSport

Charles Leclerc ficou muito perto do tempo de Max Verstappen durante a sua última volta rápida na Q3. O monegasco explicou porque não conseguiu ser ainda mais rápido, no entanto as diferenças de tempo são tão curtas entre os primeiros lugares da grelha, que abre oportunidades durante a corrida.

“É sempre complicado uma volta aqui. Sempre que somos rápidos no primeiro setor, somos lentos no último e tentei encontrar um equilíbrio na última volta, mas desgastei um pouco os pneus e perdi tempo no terceiro setor. Estamos todos muito próximos e isso é bom, vamos tentar aproveitar na corrida”, explicou o piloto da Ferrari após a sessão de qualificação.

A corrida levanta ainda muitas dúvidas, com o clima a pesar bastante nas escolhas de algumas equipas para a qualificação de hoje. “Temos uma quantidade muito limitada de dados para começar a corrida, isso é sempre um desafio, mas sinto-me bem com o carro. Vamos esperar para ver as condições durante a corrida, pode ser que chova”, disse Leclerc.