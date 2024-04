GP Japão F1, Carlos Sainz: “Foi uma corrida bastante dura”

Carlos Sainz subiu de novo ao pódio, tendo-o feito em todas as corridas que participou esta temporada. O piloto espanhol esteve numa estratégia diferente do seu companheiro de equipa Charles Leclerc e de Lando Norris, tendo que os ultrapassar depois das paragens nas boxes, o que dificultou a sua tarefa para alcançar o terceiro lugar final.

“Tive uma boa corrida para ser honesto”, disse Sainz na entrevista conduzida por Mark Webber logo após a corrida. “Estou muito feliz porque foi uma corrida bastante dura, com a degradação. De repente, surgiram as nuvens e a degradação baixou, pensei que uma paragem talvez fosse mais rápido. Como estava comprometido com duas, tive de ultrapassar muitos carros e foi complicado, como é sempre em Suzuka. Temos de fazer bem a chicane e a reta para tentar na curva 1. Consegui ter sucesso nas manobras, mas foi duro em pista”.

O piloto da Ferrari admitiu que pensou que seria difícil regressar “ao quarto ou terceiro lugar, porque foi complicado ultrapassar os Mercedes no segundo ‘stint’ e foi difícil perseguir os carros. Sabia que precisava de um [tempo] delta muito bom para poder aproximar-me do Lando [Norris] e do Charles [Leclerc]. No final consegui, fui rápido com o pneu duro. Gostei muito da forma como o pneu duro me deu uma boa sensação para poder forçar o andamento e consegui fazer as manobras para subir ao pódio”.