GP Japão F1, Carlos Sainz: “Estamos numa boa posição para lutar com Max” | AutoSport

Os dois piloto Ferrari vão querer atacar Max Verstappen na corrida, mas Charles Leclerc e Carlos Sainz vão ter Sergio Pérez atrás de si na grelha de partida.

O piloto espanhol da Ferrari lamentou algum azar para não conseguir chegar à conquista da pole position, um pouco por ter exagerado com os pneus durante a última volta.

“Foi uma boa volta, uma volta limpa. As rodas patinaram um pouco nas saídas das curvas, mas foi apenas porque exagerei. É só uma pena que não tenha chegado à pole por meio décimo. Já são muitas vezes que perco para o Charles e Max por meio décimo. Tem sido mais para o outro lado do que para mim, mas espero que aconteça mais para este lado e consiga uma pole position”, explicou Sainz.

Como revelaram Leclerc e Verstappen, Sainz revelou que as dúvidas sobre as condições durante a corrida são mais um desafio para os pilotos e equipas, mas o piloto acredita estar numa boa posição para terminar com um bom resultado. “O tempo amanhã vai desempenhar um grande papel. A chuva vai chegar, só não sabemos se é às 2 horas, às 3 ou às 4 horas, que é depois da corrida terminar. Há muitas coisas que podem acontecer amanhã e também tenho uma boa oportunidade ao arrancar de terceiro e ainda consegui poupar um jogo de pneus macios no caso de precisarmos. Estamos numa boa posição para lutar com Max amanhã”.