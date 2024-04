GP Japão F1: Carlos Sainz confiante depois de “sinais positivos” no treino

Carlos Sainz acredita que pode voltar a colocar-se perto dos Red Bull em Suzuka, palco do Grande Prémio do Japão. Apesar dos limitados dados recolhidos durante a sessão inaugural de treinos livres no Japão, pelo menos que pode ser considerada uma vez que no segundo treino os Red Bull nem sequer saíram da box, Sainz expressou otimismo em relação ao desempenho da Ferrari após o que descreveu como “sinais positivos”, apesar dos desafios colocados pelas condições meteorológicas.

“No treino livre 1 estive um pouco mais próximo dos Red Bull do que eu previa ou esperava, por isso há sinais positivos desde há cinco meses [no Japão] até agora”, disse Sainz após o primeiro dia da ronda em Suzuka. “Ainda assim, obviamente, é o TL1 e não sabemos que cargas de combustível e modos de motor estiveram a usar”.

O piloto espanhol sublinha o progresso sentido no seio da Ferrari, mas mesmo assim, prevê algumas dificuldades em bater os adversários. “No ano passado ficámos a oito décimos na qualificação e aqui, ficar a dois décimos no TL1 é uma boa sensação e uma boa base de partida, mas vai ser difícil batê-los este fim de semana”.

Carlos Sainz prevê ainda que as margens entre Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes sejam curtas, resultando numa luta “interessante”. “As margens parecem novamente curtas com os McLaren e os Mercedes. A Red Bull está um passo à frente, mas talvez um passo mais pequeno do que eu pensava. Deverá ser uma luta interessante. Estava confiante no Barém, confiante em Jidá e confiante na Austrália. Depois de um bom teste de inverno, compreendemos bem o carro e encontrámos uma boa afinação que parece funcionar em todos os circuitos. O carro está simplesmente melhor este ano, o que ajuda”, concluiu.