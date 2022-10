GP Japão F1: Boa oportunidade para Max Verstappen fechar as contas do campeonato | AutoSport

Apesar de não terem terminado qualquer treino com os melhores registos em nome de Max Verstappen ou Sergio Pérez, a Red Bull mantém o favoritismo em Suzuka e o RB18 parece ser o carro que oferece mais performance tanto em qualificação como em corrida, apesar de algumas dúvidas sobre o comportamento de todos os monolugares em pista seca.

Sergio Pérez, ainda animado pela sua vitória em Singapura, estava feliz após os dois treinos, por ter tido uma sexta-feira tranquila, não é algo que tenha conseguido muitas vezes este ano. Enquanto isso, Verstappen quer deixar Singapura para trás e tem como objetivo revalidar no Japão o título mundial de pilotos, não querendo adiar mais essa decisão.

O traçado beneficia o RB18 carro e embora, segundo a previsão meteorológica, tenham apenas uma sessão de treino com pista seca antes da qualificação, a sua vantagem com condições diferentes dos primeiros treinos deverá ser suficiente para os manter na frente do pelotão.

Os seus principais rivais no campeonato tiveram algumas dificuldades com a pista encharcada. Charles Leclerc teve saídas de pista em ambas as sessões e Carlos Sainz, apesar de dizer que este GP pode ser interessante e alterar o equilíbrio de forças dentro do pelotão, avisou que a equipa pode ter que comprometer alguma performance a pensar numa possível corrida em piso molhado.