GP Japão F1, Ayo Komatsu: “Boa qualificação” depois de exposto ponto fraco do VF24

Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen qualificaram-se em 12º e 18º, respetivamente, para o Grande Prémio do Japão, numa pista que os responsáveis da Haas sabiam que iria ser mais complicada do que as três anteriores. Por isso, esta acaba por ser considerado uma “boa qualificação” pelo chefe de equipa Ayo Komatsu, até porque a equipa conseguiu responder às adversidades e mostrar um pouco mais de desempenho do que era expectável.

Magnussen foi eliminado ainda no Q1, mas o seu companheiro de equipa conduziu com sucesso o seu VF-24 até ao Q2. Com a evolução da pista a aumentar rapidamente e uma pista congestionada a ser um desafio para todos, Hülkenberg deixou a garagem com um conjunto de pneus macios usados montados no monolugar e realizando a volta inicial em 1:30.658s. A marca foi apagada por violação dos limites da pista e na segunda volta, o alemão não conseguiu a passagem ao Q3, com o seu melhor esforço em 1:29.494s, ficando em 12º na grelha de partida.

Depois de terem saído da Austrália com pontos somados por ambos os pilotos, a Haas sabia que o palco do GP do Japão iria ser um desafio completamente diferente. “No geral, como equipa, foi uma boa sessão de qualificação. Queríamos entrar no Q2, o que não foi possível com o Kevin, mas, mesmo assim, fizemos algumas alterações na afinação do seu carro, com as quais ficou muito satisfeito. Demos a nós próprios a melhor melhor hipótese ao fazermos três voltas rápidas mas, no final, ele não conseguiu chegar ao Q2. As mudanças foram numa direção positiva, por isso a corrida pode ser melhor para o Kevin. Quanto ao Nico, como de costume, foi a sua segunda volta no Q1 e a segunda do Q2 em que ele fez excelentes tempos”, explicou Ayo Komatsu, acrescentando que: “não podíamos pedir mais do que o 12º lugar hoje. Também fizemos algumas alterações na afinação do seu carro. Em suma, uma boa recuperação desde os treinos, em condições difíceis com uma fraqueza exposta nesta pista, mas como equipa penso que trabalhámos bem”.

Também Nico Hülkenberg ficou satisfeito com o seu desempenho na qualificação da prova nipónica. “Estou muito contente e muito satisfeito com o desempenho, foram voltas boas e limpas. Gostei da qualificação. No ano passado tive uma sessão confusa, por isso, desta vez, estava ansioso por ter uma sessão limpa e penso que exploramos ao máximo o nosso carro, mesmo que seja marginal termos falhado o Q3, pois foi o melhor que conseguimos fazer. Ontem as coisas não estavam a correr muito bem no TL1, como era de esperar o nosso pacote não é muito bom em Suzuka, por isso fico feliz com o 12º”.

Já Kevin Magnussen aponta para as falhas nos treinos como causa de um atraso maior à partida para a qualificação. “Acho que melhoramos o carro para a qualificação, mas começamos muito longe do que estávamos com a afinação de ontem. Não foi a volta mais limpa para a qualificação, vamos fazer esta afinação amanhã, mas melhoramos o carro e a consistência, apesar de ainda faltar ritmo. Sabíamos que esta pista não ia ser a nossa pista, mas para além disso, do nosso lado da garagem da garagem, talvez tenhamos perdido um pouco o ritmo na preparação para o fim de semana. De qualquer forma, amanhã temos uma corrida e esperamos que, tal como nas três primeiras corridas da época, possamos recuperar algum terreno. Vamos certamente tentar”.