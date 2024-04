GP Japão F1: Altos e baixos na Ferrari

As coisas estão estranhamente diferentes na Ferrari, com Carlos Sainz a elogiar uma “enorme” melhoria, enquanto Charles Leclerc a mostrar-se perplexo com as dificuldades. Foi claramente um dia de emoções mistas para a Ferrari após a qualificação para o Grande Prémio do Japão, com Carlos Sainz satisfeito com o seu desempenho e com o quarto lugar, enquanto Charles Leclerc teve dificuldades em igualar o seu companheiro de equipa, terminando a sessão na 8ª posição.

Com a Scuderia a chegar a Suzuka com a expetativa de que a pista não fosse totalmente adequada ao seu carro, Sainz ficou satisfeito por se colocar minimamente perto dos três primeiros.

O espanhol vai alinhar ao lado do antigo colega de equipa da McLaren, Lando Norris, na segunda linha da grelha, enquanto os Red Bull de Max Verstappen e Sergio Perez asseguraram as duas primeiras posições.

Questionado sobre se a P4 era uma boa posição para começar a corrida, dado o ritmo da Ferrari até agora neste fim de semana, Sainz respondeu: “Acho que sim. Acho que maximizamos tudo hoje. Já no TL3 tínhamos visto que os três primeiros iam ser complicados, por isso, estar nos quatro primeiros…

Foi uma volta muito limpa, algumas voltas muito boas da minha parte e, sim, estou contente com o desempenho: “Infelizmente, este fim de semana não temos a vantagem necessária para lutar com os Red Bull e ainda estamos dois décimos atrás da McLaren. Melhoramos imenso em comparação com o ano passado aqui, mas ainda assim é uma das nossas pistas mais fracas.”

