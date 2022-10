GP Japão F1: Alpine volta a liderar ‘segundo pelotão’ | AutoSport

Foi uma terrível corrida em Singapura para a Alpine que perdeu os dois carros em poucas voltas, por isso o Grande Prémio do Japão assume uma importância ainda maior na luta pelo quarto lugar do campeonato de construtores de Fórmula 1 e os primeiros sinais para a equipa francesa são animadores.

Embora pouco fiável em termos de análise, Fernando Alonso foi o piloto mais rápido no primeiro treino livre em Suzuka, mas demonstrou que a Alpine encontrou uma configuração que permitiu aos seus pilotos tirarem a melhor performance possível naquelas condições de pista. Ambos os pilotos referiram terem estado confortáveis no A522, tanto em simulação de qualificação como com o carro mais pesado nas simulações de corrida, apesar dos dados indicarem alguma vantagem para a McLaren com os monolugares com mais combustível.

Imagem: F1.com

Imagem: F1.com