GP Japão F1: Alpine apresenta nova asa e reduz peso do A524

À medida que a temporada de 2024 da Fórmula 1 entra na sua quarta ronda, a Alpine coloca a sua atenção na prova em Suzuka para o muito aguardado Grande Prémio do Japão, onde irá introduzir uma nova asa dianteira e abordar a questão do peso do monolugar.

Na antevisão da equipa ao Grande Prémio do Japão, o chefe de equipa Bruno Famin refletiu sobre os progressos feitos em Melbourne e ofereceu uma visão dos desafios e oportunidades que se avizinham em Suzuka. “Na Austrália, conseguimos lutar mais perto dos pontos do que nas rondas anteriores. Dito isso, deveu-se provavelmente às circunstâncias e às especificidades da pista e não a uma melhoria do desempenho. E ainda estamos muito longe do nosso objetivo. Estamos motivados para corrigir as coisas, tanto nas nossas fábricas como na pista, a fim de melhorar os nossos processos e o nosso carro. Temos de lutar com unhas e dentes para melhorar o nosso desempenho em todos os domínios”, explicou Famin.

Abordando a introdução de novos componentes no GP do Japão, Bruno Famin esclareceu que “de acordo com o nosso plano de desenvolvimento para 2024, estamos a cumprir o calendário para fazer as primeiras atualizações ao A524. Embora não sejam prioritárias, é importante para nós introduzir estes elementos o mais cedo possível, para podermos avaliar o potencial e melhorar continuamente a nossa compreensão do pacote. Estas atualizações dizem respeito principalmente a uma nova asa dianteira bem como à primeira etapa de redução de peso”.

A Alpine ocupa os últimos lugares da classificação do mundial de construtores, sendo uma das três equipas que ainda não pontuou esta temporada, acompanhada pela Sauber e Williams.