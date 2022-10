GP Japão F1: Acidente de Carlos Sainz leva à interrupção da corrida | AutoSport

Um acidente na volta inaugural do GP do Japão, que envolveu Carlos Sainz, que perdeu o controlo do F1-75 com a pista bastante encharcada na zona do gancho do circuito nipónico, levou a que a direção de prova desse indicação ao Safety Car para entrar em pista, para pouco depois interromper a corrida com bandeira vermelha.

Para além de Sainz, Sebastian Vettel teve uma saída de pista ainda na curva 1 depois de um toque num outro monolugar, Zhou Guanyu também fez um pião e Alexander Albon desistiu com algum problema no Williams na mesma zona onde bateu Sainz.

A bandeira vermelha foi mostrada “devido ao agravamento das condições meteorológicas e das operações de recuperação necessárias na pista”, fez saber a direção de corrida, acrescentando que o reinício seria confirmado mais tarde.

Max Verstappen lidera o pelotão, que está parado no pitlane, depois de um melhor arranque de Charles Leclerc.

LAP 1/53



Sainz into the barriers!



The Spaniard has spun off and is out of the race ❌#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/uAOJNeWIu4 — Formula 1 (@F1) October 9, 2022