GP Japão F1: 0.589s separam os oito primeiros pilotos e cinco equipas

Dadas as pequenas diferenças – 0,589s que separam os oito primeiros pilotos e cinco equipas – qualquer um deste grupo pode sentir que tem uma hipótese de conseguir um pódio, mesmo que a Red Bull se afaste desde cedo tenha o desempenho necessário para se afastar do pelotão.

Mas tem havido uma tendência de a Aston Martin ser mais competitiva numa volta do que na distância de uma corrida até agora nesta temporada, por isso o espanhol está a preparar-se para uma condução defensiva no domingo, enquanto Piastri, Lewis Hamilton, Charles Leclerc e George Russell tentam progredir na ordem.

Alonso, entretanto, ficou particularmente feliz por ficar à frente de um McLaren, um Ferrari e ambos os pilotos da Mercedes, qualificando-se em quinto e muito mais perto da frente do que no ano passado.

Da última vez que se correu em Suzuka, Oscar Piastri foi segundo atrás de Max Verstappen – mas a 0,581s do tempo da pole position. Desta vez, Piastri igualou esse desempenho com uma volta 0,563s mais lenta do que a de Verstappen, mas as melhorias de toda a grelha fizeram com que partisse quatro posições mais atrás. Sintomático!

Oscar Piastri foi superado por Fernando Alonso na terceira fila da grelha nesta qualificação, o que não era expectável face ao andamento que se tinha visto até aí, mas a verdade é que a qualificação redundou em números muito mais equilibrados em toda a extensão do plantel do que na corrida de 2023.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI