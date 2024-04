GP Japão de F1: Kick Sauber em dificuldades

Para Alessandro Alunni Bravi, representante da Equipa: “a equipa continua forte após algumas corridas difíceis: não baixamos a cabeça, porque sabemos que podemos dar a volta a esta situação. Chegamos ao Japão com o objetivo de virar a página depois de duas corridas difíceis e capitalizar o ritmo encorajador mostrado durante os eventos anteriores para finalmente chegarmos onde o nosso potencial garante. Temos trabalhado dia e noite na base em Hinwil para resolver os nossos problemas de paragem nas boxes; como resultado positivo, tivemos o desempenho para estar à frente dos nossos concorrentes directos em Melbourne, tal como aconteceu nas corridas anteriores, e é nisso que nos vamos basear esta semana. Para além disso, vamos também trazer algumas actualizações, fruto do trabalho árduo da nossa equipa em casa, que nos permitirão dar mais um passo em frente e conquistar os nossos primeiros pontos da época.”

