GP Japão de F1: espera-se Red Bull forte, mas Ferrari e McLaren podem ter ‘palavra a dizer’…

Realiza-se este fim de semana a quarta ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, evento que leva as equipas e os pilotos numa viagem mais cedo do que o habitual a Suzuka, sede do Grande Prémio do Japão. O estreito Circuito de Suzuka, em forma de oito, apresenta uma oportunidade para ver os carros de 2024 enfrentarem desafios marcadamente diferentes dos experimentados nas três primeiras corridas, com as equipas a adicionarem downforce para lidar com uma grande variedade de tipos de curvas, desde o gancho de baixa velocidade e a chicane, até aos ‘esses’, Dunlop e 130R, muito rápidas.

A Pirelli levou para o Japão os seus compostos mais duros para lidar com as elevadas exigências de energia que vão ser colocadas nos pneus, com o C1, C2 e C3 a serem ‘oferecidos’ pela primeira vez desde o Bahrein.

Embora estes sejam os compostos habituais vistos em Suzuka, as diferentes condições exigirão uma nova aprendizagem. Em comparação com a data habitual de outubro, Suzuka em abril é mais fresca, menos húmida e tem menos possibilidades de chuva.

O facto de Max Verstappen não ter conseguido terminar em Melbourne significa que a sua liderança no título de pilotos foi muito reduzida, com Charles Leclerc agora com 47 pontos, apenas quatro atrás do neerlandês. Os problemas de Verstappen e um 1-2 para a Ferrari em Melbourne significam que a Red Bull está agora apenas quatro pontos à frente da Ferrari na luta pelo Campeonato de Construtores, mas a pista japonesa cai como ‘mel na sopa’ para os melhores predicados do Red Bull RB20, pelo que ninguém se admire que a Red Bull volte onde este no Bahrein e Arábia Saudita embora isso fique por se ver, já que a ferrari está este ano claramente mais perto, pode dar mais luta, o que não vai acontecer em todas as pistas e esta de Suzuka pode muito bem ser uma delas.

Já a McLaren, depois do primeiro pódio da época e um desempenho muito forte na Austrália, a equipa espera levar esse ‘momentum’ para o Japão, uma pista que pode ser boa para os carros ‘papaia’.

Do lado da Mercedes, ou sim, ou sopas: ou começam a resolver os problemas que ficaram perfeitamente à vista nas três primeiras corridas, ou confirmam a terceira época seguida na mó de baixo.

Como sempre a Aston Martin, e em especial, Fernando Alonso, vão posicionar-se para aproveitar as oportunidades que se lhes depararem.

No resto do pelotão, muito equilíbrio, as coisas podem cair para qualquer lado.

Horário

Sexta-Feira, 5 de abril

Treino livre 1 03:30 – 04:30

Treino livre 2 07:00 – 08:00

Sábado, 6 de abril

Treino livre 3 03:30 – 04:30

Qualificação 07:00 – 08:00

Domingo, 7 de abril

Corrida 6:00