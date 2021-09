GP Itália Fórmula 1: Verstappen receia “comboio de DRS” que dificulte ultrapassagens | AutoSport

A Fórmula 1 passou de Zandvoort para Monza, dois circuitos rápidos, mas que não permitem muitas ultrapassagens com os carros atuais, pelo menos é que podemos retirar das palavras de Max Verstappen sobre a corrida em Itália.

Com a sua experiência do ano passado presente na memória do piloto neerlandês, o seu receio é que torne a acontecer um “comboio” de carros em zonas de DRS. “Pode parecer que há aqui muitas retas, mas com estes carros, é extremamente difícil de perseguir. E lembro-me que no ano passado,estava preso num comboio de DRS. Por isso, basicamente, tudo depende do ritmo do primeiro carro, naquele comboio de DRS“, afirmou o piloto na conferência de imprensa de ontem.