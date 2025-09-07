GP Itália Fórmula 1: Quem foi o Melhor Piloto do Dia (MPD)
A escolha pode parecer evidente, mas o GP de Itália teve um conjunto de desempenhos de relevo.
É verdade que hoje uma vitória e grande desempenho de Max Verstappen, que controlou a corrida na frente dos dois McLaren, de Lando Norris e Oscar Piastri.
Resultados das equipas: Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em 4º, enquanto George Russell, da Mercedes, garantiu a 5ª posição.
Houve boas recuperações como a de Lewis Hamilton, da Ferrari, que recuperou de uma penalização de cinco posições na grelha para terminar em 6º. Alex Albon, da Williams, também fez uma boa corrida, subindo para 7º e conquistando pontos importantes.
1 comentários
Deixe aqui o seu comentário
Pity
7 Setembro, 2025 at 18:40
O Melhor foi o Hulkenberg. Ah, espera! Ele nem correu 🙂 🙂
Acho que não há dúvidas, hoje o meu voto tem de ir para o Verstappen.