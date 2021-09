GP Itália Fórmula 1, Q3: Dois Mercedes na frente, Bottas na pole | AutoSport

Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) melhorou substancialmente a sua volta na derradeira tentativa e colocou-se na frente de Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12), reservando desta forma para a Mercedes a primeira linha da grelha para a Corrida Sprint de Qualificação de amanhã.

Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B) foi terceiro na frente de

Lando Norris (McLaren-Mercedes MCL35M), com Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes MCL35M) em quinto na frente do vencedor desta corrida no ano passado, Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda AT02).

A fechar o top 10 ficaram Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21), Charles Leclerc (Ferrari SF21), com Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RB16B) apenas em nono, na frente de Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing-Ferrari C41).