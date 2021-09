No último ano, o Halo já salvou, provavelmente, a vida de dois pilotos de Fórmula 1. Depois de tanta crítica quanto à estética, é mesmo caso para dizer, “é feio, mas muito eficiente”. No acidente de Romain Grosjean, o ano passado no Bahrein, salvou o francês, hoje, em Monza, provavelmente, salvou a vida de Lewis Hamilton.