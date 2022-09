GP Itália F1: Yuki Tsunoda penalizado de novo | AutoSport

Yuki Tsunoda foi penalizado em mais três posições na grelha de partida para a corrida do GP de Itália de domingo e dois pontos de penalização na licença por ignorar bandeiras amarelas no segundo treino livre. O piloto japonês já tinha sido penalizado em 10 lugares na grelha por somar cinco repreensões esta época e vê assim, mais 3 lugares de penalização. O piloto da AlphaTauri cometeu a infração durante a fase final do TL2 do Grande Prémio de Itália e o colégio de comissários considerou que que não abrandou o suficiente ao ver as bandeiras amarelas.