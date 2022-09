GP Itália F1, volta 40: 19 segundos separam Verstappen de Leclerc | AutoSport

A Ferrari decidiu parar novamente Charles Leclerc para montarem os pneus mais macios da gama da Pirelli no carro, deixando Max Verstappen passar novamente para a liderança da corrida, mas com pneus médios. O neerlandês tem um pouco mais de 19 segundos de vantagem sobre o monegasco, mas tudo pode mudar nas últimas 13 voltas do Grande Prémio de Itália.

Depois da passagem da volta 20, alguns pilotos do ‘comboio’ de DRS pararam. Ricciardo e Gasly montaram pneus duros, Nyck de Vries montou pneus médios. Na frente, Verstappen mantinha a liderança, Russell era segundo e Leclerc seguia com Sainz um pouco mais atrás. Norris era quinto, com Alonso e Hamilton logo atrás de si, todos ainda sem pararem. Depois do sobreaquecimento do travão dianteiro direito, seguia já no nono posto.

George Russell parou no final da volta 23, montando pneus duros e regressando à pista na 4ª posição. Pérez deixava Mick Schumacher para trás, mas o piloto alemão da Haas deu luta na sua defesa.

Max Verstappen parou no final da volta seguinte, trocando os pneus macios, que duraram 24 voltas, pelo composto médio. Charles Leclerc regressou à liderança, enquanto o seu companheiro de equipa informou a equipa que preferia pneus macios para o stint seguinte.

Ainda sem mudarem de pneus, Hamilton ultrapassou Alonso na curva 1 à volta 27.

Sainz parou pela primeira vez no final da volta 30, trocando os pneus médios pelo composto mais macio disponível em Monza. Regressou à pista atrás de Sergio Pérez, no oitavo posto. Ambos ultrapassaram Alonso quando este também se dirigiu à box, mas ao invés de trocar de pneus, foi mesmo para abandonar.

Quando Sainz ultrapassou Pérez para ascender ao sexto posto, a Ferrari chamou Leclerc para montar pneus macios no Ferrari, saindo na frente de Russell na segunda posição e tendo um pouco mais de 19 segundos de desvantagem para Verstappen. Também Hamilton parou e trocou para pneus macios, regressando à pista na 12ª posição.

Ainda sem ter parado, Lando Norris trocou de pneus na volta 36, saindo em pleno ‘comboio’ de DRS e foi ultrapassado por Ricciardo, Gasly e Hamilton. O britânico da Mercedes conseguiu ainda ultrapassar Gasly e subir à sétima posição. Na volta seguinte, no final da reta da meta, Hamilton ultrapassou Ricciardo e Norris fez o mesmo a Gasly. Aproveitando os pneus macios, Norris recuperou mais uma posição, deixando o seu companheiro de equipa para trás, ficando no sétimo posto.