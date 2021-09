GP Itália F1, volta 25: Max Verstappen cai para décimo | AutoSport

Daniel Ricciardo está em boa posição para um excelente resultado, Lewis Hamilton lidera e Max Verstappen caiu para décimo depois de uma má paragem.

Na volta 18 Max Verstappen queixava-se dos pneus traseiros, a mesma queixa que Daniel Ricciardo tinha feito duas voltas antes, mas na frente tudo se mantinha como estava, apesar da aproximação de Charles Leclerc a Lewis Hamilton e da aproximação de Valtteri Bottas aos homens da frente, numa altura que já era nono.

Esteban Ocon foi penalizado com cinco segundos devido à manobra sobre Sebastian Vettel.

Na volta 21, Max Verstappen falhou a travagem na curva 1 e deu um pouco mais de margem a Ricciardo que estava no limite ao nível de andamento. No limite também estava Bottas que passou Stroll e subiu para oitavo, entrando definitivamente nas contas do pódio de hoje. Na volta 23 Ricciardo entrou nas boxes para entrar para uma boa paragem, enquanto Verstappen seguiu para tentar o overcut ao australiano, uma tentativa falhada pois, na volta seguinte Verstappen entrou nas boxes para uma paragem desastrosa que fez cair Verstappen para 10º. Ricciardo ganhou vantagem, mas nesta fase é Lewis Hamilton que lidera, tendo passado Lando Norris.