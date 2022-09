GP Itália F1, volta 20: Max Verstappen lidera, mas Leclerc já parou | AutoSport

Max Verstappen lidera a corrida do Grande Prémio de Itália após Charles Leclerc ter parado na box durante um breve período de Virtual Safety Car. George Russell ocupa a segunda posição a cerca de 8 segundos do neerlandês e com Leclerc atrás a tentar recuperar terreno.

A corrida arrancava com Charles Leclerc e George Russell na linha da frente da grelha de partida, começando com pneus macios, assim como Max Verstappen, Nyck de Vries e Esteban Ocon. Todos os outros pilotos tinham pneus médios montados nos seus monolugares.

Após os semáforos se apagarem, George Russell tentou ultrapassar Leclerc, mas o monegasco da Ferrari defendeu-se bem na curva 1 e não permitiu ao britânico a manobra. Quem teve um péssimo arranque foi Lando Norris que perdeu várias posições, ao contrário de Max Verstappen. O neerlandês passou a ser o sexto classificado, conseguindo subir ao terceiro lugar ainda na curva 3, depois de ultrapassar Pierre Gasly e Daniel Ricciardo. Mais atrás no pelotão, bons arranques de Kevin Magnussen, que ainda teve um contacto num dos Alfa Romeo.

Ainda na volta 4, Russell estava já sob pressão de Verstappene na primeira curva da volta seguinte, o neerlandês foi bem sucedido. Agora era a perseguição de Verstappen ao líder da corrida, Charles Leclerc, que tinha um pouco mais de 2 segundos de vantagem.

Quem vinha a fazer um recuperação notável era Carlos Sainz, que na entrada da volta 6 subiu ao décimo posto, onde encontrou um minipelotão com acesso ao DRS, o chamado ‘comboio’.

Quem estava ainda longe das posições pontuáveis era Lewis Hamilton, que ainda estava no fundo do pelotão, no 18º posto, apenas com Mick Schumacher e Valtteri Bottas, que danificou o seu monolugar na volta de abertura, atrás de si.

Sergio Pérez parou na volta 8, montando pneus duros, mas com bastante fumo a sair da roda dianteira direita. Enquanto isso, Sainz era já oitavo, tendo deixado para trás Zhou Guanyu e Nyck de Vries e tinha o seu compatriota Fernando Alonso como próximo alvo. Muito facilmente, na reta principal, Sainz ultrapassou Alonso e ascendeu ao sétimo lugar. Tinha Norris, Gasly e Ricciardo antes de poder perseguir George Russell. Norris deixou a porta aberta ao seu antigo companheiro de equipa, tendo Sainz agora ainda Gasly e o australiano da McLaren.

Na volta 11, Sebastian Vettel informou a equipa que tinha perdido potência no Aston Martin. Sebastian Vettel teve de parar junto à pista, provocando o primeiro Virtual Safety Car.

Charles Leclerc parou na volta seguinte, deixando Max Verstappen, que tinha já recuperado até ao segundo lugar, na liderança e Russell no segundo posto. O monegasco da Ferrari saiu no terceiro lugar com pneus médios já montados no Ferrari. Enquanto isso, Sainz ultrapassou Gasly e Ricciardo e juntou-se à traseira do seu companheiro de equipa, formando o terceiro e quarto lugares para a dupla da equipa italiana. Estavam a 11 segundos de Russell, que com Verstappen, tinha ainda pneus macios.

Um pouco mais atrás, Lando Norris tinha perdido o sétimo lugar para Fernando Alonso e tinha De Vries atrás de si.

Kevin Magnussen, que tinha subido na classificação na volta inaugural, estava a ser investigado por ter alegadamente ultrapassado adversários ao sair pela escapatória na curva 1. O piloto foi pouco depois, penalizado com 5 segundos. Lewis Hamilton, à volta 17, subiu ao décimo primeiro lugar, deixando para trás Lance Stroll.

Na volta 19, Fernando Alonso foi ultrapassado na curva 1 por Lando Norris, que recuperou a sétima posição. Ainda nessa volta, Pierre Gasly parou e regressou à pista na 16ª posição.