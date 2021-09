GP Itália F1, volta 15: Daniel Ricciardo lidera, Norris segura Hamilton | AutoSport

Os McLaren estão a segurar os candidatos ao título, com Daniel Ricciardo a impedir que Max Verstappen fuja de Lewis Hamilton, que por sua vez está em luta com Lando Norris, que se tem defendido bem do piloto da Mercedes. Mais atrás Charles Leclerc mantém-se em quinto com uma ameaça crescente de Sergio Pérez, que já recuperou duas posições, estando à frente Carlos Sainz, Lance Stroll, Fernando Alonso e Valtteri Bottas que já está nos pontos. Os pneus duros parecem para já uma opção interessante para Hamilton, mas a forma como os McLaren se estão a defender deixa tudo em aberto para já.

Sebastian Vettel e Esteban Ocon estão em luta muito acesa e a corrida pode mudar de figura com as paragens nas boxes.