GP Itália F1: Valtteri Bottas pode ter de trocar novamente de motor | AutoSport

A Alfa Romeo tem sido assolada por vários problemas de fiabilidade ao longo da época. Demonstraram desde cedo terem construído um carro rápido, mas ainda nos testes vários problemas obrigaram a terminar as suas sessões mais cedo. Dos 5 abandonos de Valtteri Bottas em corrida, quatro devem-se a problemas no seu carro e em relação a Zhou Guanyu, repete-se o quadro negro.

Nos Países Baixos, Botta voltou a ficar parado em pista, no episódio que obrigou à entrada do Safety Car em pista em Zandvoort, com problemas na sua unidade motriz. A causa não foi divulgada pelos responsáveis da equipa suíça e deverá ser preciso trocar o motor de combustão interna, o turbo e o MGU-H do carro do finlandês. Pode não acontecer em Monza, mas as próximas duas pistas não oferecem as mesmas oportunidades de ultrapassagem como o traçado italiano. Se acontecerem estas trocas, o piloto terá de cumprir uma penalização na grelha de 15 lugares, tendo em corrida que tentar recuperar algumas posições.

O responsável máximo da equipa, Frédéric Vasseur, admitiu os vários problemas durante a época lhes custou demasiados pontos, apesar da unidade motriz da Ferrari e o chassis serem melhores do que nos anos anteriores e das boas prestações dos pilotos. “Isto [fiabilidade] custou-nos uma fortuna em termos de pontos, alguns eventos que estivemos em muito boa forma, como Jidá ou Silverstone, e em algumas ocasiões também com Zhou [Guanyu]. É uma pena”, afirmou Vasseur.