GP Itália F1, Valtteri Bottas: “Foi uma corrida limpa e tivemos um bom andamento” | AutoSport

Valtteri Bottas foi intratável na corrida de Sprint, com uma vitória clara e um andamento acima de todos. O bom resultado conquistado hoje dilui-se com as penalizações que o atiram para o fim da grelha amanhã, mas ainda assim o finlandês estava animado e otimista, apesar de ciente das dificuldades:

“Esta vitória sabe bem. Parece que já passou algum tempo desde que terminei em primeiro numa corrida. Infelizmente, começo do fim da grelha amanhã, mas temos um bom ritmo e vou lutar para chegar o mais alto possível. Hoje gostei muito, foi uma corrida limpa e tivemos um bom andamento. Não vai ser certamente fácil ultrapassar, especialmente se estivermos num comboio de carros com DRS, mas amanhã temos escolha livre de pneus por isso vamos ver se conseguimos fazer algo ao nível da estratégia. Darei tudo o que tiver, é o que posso prometer. “