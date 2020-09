GP Itália F1, Valtteri Bottas: “Foi um mau arranque e tive um contacto na primeira volta”

Valtteri Bottas não teve a corrida que certamente queria. No primeiro arranque, o finlandês foi ultrapassando por Carlos Sainz, Lando Norris e depois caiu mais umas posições. No final da corrida, Bottas terminou na quinta posição do Grande Prémio da Itália.

“O arranque foi mau, depois houve contacto na primeira volta e pensei que tinha um furo. Depois vi que não tinha. Ainda conseguiu recuperar, mas, não sei se naquele contacto alguma coisa aconteceu”.

“Depois problemas no motor, com o motor a aquecer demais. Tive de me conter, nas retas até tinha de sair do cone de ar”.

“Estávamos a tentar perceber o que fazer, mas nas curvas não estava bem. Foi uma corrida de loucos e não sei como alguns ficaram à nossa frente”.