GP Itália F1: Valtteri Bottas e Logan Sargeant eliminados na Q2. | AutoSport

Novamente ninguém teve muita pressa para sair da box e regressar à pista para a segunda fase de qualificação, desta vez com o uso obrigatório de pneus médios.

Após o final da Q1, a direção de corrida fez saber que os dois pilotos da Ferrari serão investigados depois da qualificação por não respeitarem as notas do diretor de corrida, que obriga ao mínimo de tempo entre as duas linhas de Safety Car para não criar tanto tráfego em pista.

Os dois Ferrari terminaram as suas voltas com tempos muito rápidos, passando Carlos Sainz a liderar a tabela de tempos com 1:20.991s, depois de Max Verstappen ter passado pela frente. Leclerc ficou no terceiro posto, a 0.184s do seu companheiro de equipa. Alexander Albon era o quarto após a primeira volta rápida.

Com uma estratégia diferente, os dois pilotos da Mercedes saíram para a pista quando os restantes estavam a terminar a sua volta rápida. George Russell saltou para o sexto posto (+0.489s), mas Lewis Hamilton ficava em posição de eliminação.

No final das primeiras tentativas, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Logan Sargeant e Valtteri Bottas estavam em zona de eliminação. O piloto britânico da Mercedes queixou-se que não tinha aderência nos pneus.

Logan Sargeant foi o primeiro piloto a terminar a última volta rápida e confirmou a sua eliminação, não dando seguimento ao que fez nos Países Baixos. Na frente, Leclerc completou a volta com um tempo mais rápido do que Sainz, mas Verstappen completou a sua volta em 1.:20.937s, deixando o monegasco a 0.040 e o espanhol da Ferrari a 0.054s.

Juntamente com Sargeant, ficaram eliminados Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Hülkenberg e Valtteri Bottas.