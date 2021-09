GP Itália F1, Valtteri Bottas: “disse à equipa que estaria no pódio” | AutoSport

Valtteri Bottas fez uma recuperação incrível na corrida de hoje do GP de Itália. Partiu de último da grelha e terminou em quarto em pista, mas com Sergio Perez teve uma penalização de 5 segundos somado ao seu tempo final, o finlandês herdou o último lugar no pódio.

Mesmo saindo do fundo do pelotão, Bottas adiantou que tinha dito à sua equipa que conseguia chegar ao pódio. “Começar do fundo nunca é fácil. Disse à equipa que estaria no pódio hoje, estou contente por termos conseguido mais pontos que a Red Bull. Fiz o melhor que pude desde a posição que larguei. Tenho pena pelo acidente do Lewis, perdemos pontos aí“, afirmou o piloto da Mercedes na entrevista pós corrida.

Sobre o acidente entre o seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton e Max Verstappen, que passou no ecrã atrás dele conforme estava a ser entrevistado, o finlandês respondeu à la Raikkonen: “Não sei. Foi uma infelicidade.”