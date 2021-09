GP Itália F1: Valtteri Bottas deixou o melhor para o fim da qualificação | AutoSport

Percebeu-se logo no primeiro treino que os Mercedes tinham vantagem sobre os Red Bull em Monza e a qualificação comprovou isso. Valtteri Bottas foi o mais rápido, depois de uma excelente volta mesmo a fechar a Q3, o que o coloca na frente da grelha para a corrida de qualificação de amanhã.

Q1

A sessão de qualificação começou animada, com vários carros a entrar cedo para a pista, tentando evitar complicações de tráfego, apesar do cone de aspiração ser muito valioso em Monza ( podendo-se ganhar quase 0.7 seg. numa situação ideal).

Os primeiros tempos na tabela foram para os carros da Ferrari, com Carlos Sainz a fazer melhor que o seu colega de equipa Charles Leclerc (problemas na unidade motriz do carro #16 preocupavam o piloto e a equipa), aproveitando o cone de ar do seu colega. A estadia do espanhol no topo da tabela foi breve, com Max Verstappen a destronar o espanhol, mas também foi sol de pouca dura, com Lando Norris a fazer o melhor registo. Lewis Hamilton tratou de mostrar a sua intenção nesta qualificação e colocou-se no topo da tabela, com 0.261 seg. de vantagem para Valtteri Bottas, os dois primeiros a entrarem no segundo 20.

Segundos depois, tínhamos Hamilton, Bottas, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Antonio Giovinazzi, com Norris em sexto, Sergio Pérez em sétimo e Verstappen em nono, com os tempos a evoluírem rapidamente. Na zona de eliminação tínhamos os dois carros da Haas, Robert Kubica e os dois Alpine, ainda sem tempos na tabela.

Nas segundas tentativas, o tráfego habitual de Monza começou a criar-se, com alguns momentos quentes em que uns pilotos estavam a tentar encontrar “boleia” de outros, enquanto quem estava numa volta lançada corria o risco de ver a sua volta estragada, como aconteceu a Pierre Gasly e a Max Verstappen.

Nas contas finais da Q1 ficaram de fora Nicholas Latifi, os dois Haas, com Mick Schumacher melhor que Nikita Mazepin, Robert Kubica e Yuki Tsunoda, que fez um tempo suficientemente bom para passar à Q2 que, no entanto, foi anulado por exceder limites de pista, promovendo George Russell à Q2. No topo da tabela tínhamos Hamilton, Bottas e Norris.

Q2

A Ferrari tinha dores de cabeça no carro de Leclerc, com problemas na unidade motriz do monegasco a complicar a vida do jovem piloto, especialmente em travagem. O motor tem um papel importante ao ajudar na travagem (com o sistema de recuperação de energia também envolvido no processo) e Leclerc queixava-se de alguma instabilidade neste capitulo, o que se manteve durante toda a sessão.

No início da Q2, os dois Red Bull trataram de sair antes da concorrência para as primeiras tentativas nesta sessão, mas foram os Mercedes a mostrar os seus trunfos, com Hamilton a entrar no segundo 19, deixando Bottas atrás de si e os Red Bull a milhas, com os McLaren logo atrás dos Flechas de Prata. Os McLaren estavam a 0.4 seg dos Mercedes e o Red Bull de Verstappen estava a 0.7 seg. do melhor tempo. Nesta fase os dois Alpine (Alonso falhou a travagem para a primeira curva ficando sem tempo na tabela) estavam na zona de eliminação, com Russell, Vettel e Sainz. Leclerc era nono, apesar dos problemas. A sessão entrava numa fase calma com os carros na box à espera do momento certo para sair e tentar uma vaga na Q3. No regresso à pista vimos alguns sustos na via das boxes, com mais pilotos a tentarem apanhar o cone de aspiração dos adversários.

Contas feitas no fim da Q2, víamos dois Aston Martin e dois Alpine ficaram fora da Q3 assim como Russell. Na frente os Mercedes evidenciavam o seu favoritismo, seguidos de Norris, Verstappen e Ricciardo no top5. Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Carlos Sainz, Charles Leclerc e Sergio Pérez completavam o top 10 para a Q3.

Q3

Os Mercedes foram para a pista na frente do pelotão na primeira tentativa de volta lançada na Q3, seguidos de Gasly, dos dois Red Bull e dos dois Ferrari, com os McLaren a ficarem no fim da fila. Lewis Hamilton voltou a ser o mais rápido, com um tempo de novo no segundo 19, mas Verstappen ficou apenas a 0.017seg. do Mercedes #44, seguidos dos dois McLaren (Norris na frente de Ricciardo) e Bottas a fechar o top 5 provisório. Gasly ficou à frente dos dois Ferrari, com Leclerc novamente na frente de Sainz, enquanto Giovinazzi esperava pelos últimos minutos para fazer a sua volta.

Nas últimas tentativas, os Red Bull saíram na frente enquanto os Mercedes ficaram no fim da fila, apenas com Norris atrás, com o jovem da McLaren em boa posição para conseguir um tempo interessante. Pérez fazia o trabalho sujo na frente, dando o cone de ar a Verstappen. Os Red Bull não conseguiram melhorar os tempos, mas quem se destacou foi Bottas com uma última volta brilhante, conquistando o primeiro lugar para a corrida de qualificação de amanhã. Hamilton ficou em Segundo e Verstappen completou o top 3. Seguiram-se os McLaren de Norris e Ricciardo, Gasly, Sainz, Leclerc, Pérez e Giovinazzi.

Destaques

Valtteri Bottas tem de ser o grande destaque nesta qualificação, com uma volta tremenda quando realmente interessava, deixando para trás Hamilton, que parecia ser o homem mais forte esta tarde. A primeira volta na Q3 de Verstappen foi crucial para não comprometer as aspirações do neerlandês, com a Red Bull sem argumentos para se bater com a Mercedes, apesar da curta distância para Hamilton. Os McLaren foram claramente os mais fortes do segundo pelotão, com Norris a destacar-se, mas Ricciardo ficou perto o que trará mais motivação ao australiano. Pierre Gasly voltou a mostrar um excelente nível, numa pista onde já foi muito feliz, ficando à frente dos Ferrari que apesar de jogarem em casa, não conseguiram aproximar-se dos McLaren. Pérez teve de trabalhar para a equipa e por isso ficou longe do seu colega de equipa e Giovinazzi conseguiu um bom resultado, importante para o seu futuro nesta fase. A Alpine desiludiu, muito longe do ritmo da McLaren, esperava-se um pouco mais da Aston e Yuki Tsunoda voltou a desperdiçar uma boa oportunidade.

Amanhã teremos a corrida de qualificação e se as primeiras curvas não virem incidentes, deveremos ter os Mercedes na frente das operações com alguma facilidade. Verstappen já entendeu que este fim de semana é para minimizar estragos pelo que tentará ficar em terceiro pois com a penalização de Valtteri Bottas fica com a primeira linha para domingo. Os McLaren poderão baralhar as contas com um bom ritmo até agora e mesmo Gasly pode ser um elemento desequilibrador amanhã.