GP Itália F1: Uma grande oportunidade para Norris reduzir a diferença

Felizmente hoje em dia a Fórmula 1 está bem diferente dos tempos em que a equipa e o piloto vencedor era quase uma inevitabilidade. Hoje em dia o leque de candidatos aumentou muito e neste mesmo, nesta corrida em particular, há em teoria quatro equipas com hipóteses de vitória, por isso há muito por que esperar no Grande Prémio de Itália, nunca esquecendo que nesta pista de vez em quand surgem surpresas como as vitórias de Vettel em 2008 com um Toro Rosso, ou as de Pierre Gasly e Daniel Ricciardo em 2020 e 2021.

Depois de Zandvoort, falou-se no paddock sobre a possibilidade de Lando Norris e a McLaren se aproximarem de Max Verstappen e da Red Bull para se tornarem numa verdadeira luta pelo título no campeonato de pilotos e no de construtores, e o sábado em Monza só veio aumentar a intriga.

O fim de semana foi muito mais competitivo em todos os sectores do que nos Países Baixos, onde o McLaren foi claramente o carro mais rápido e Norris dominou tanto na qualificação como na corrida.

A vantagem foi muito menor aqui, mas o principal adversário de Verstappen ainda garantiu outra pole position e tem seu companheiro de equipe Oscar Piastri ao seu lado na primeira fila.

Para a Red Bull, no entanto, foi uma tarde surpreendentemente difícil, já que os campeões em título se afundaram na Q3 e terminaram com Verstappen e Sergio Perez em sétimo e oitavo na grelha, respetivamente.

Com duas equipas competitivas entre elas (e mais sobre a Ferrari e a Mercedes abaixo), não será fácil para Verstappen progredir no pelotão, mas o ritmo de corrida da Red Bull foi bom na sexta-feira, por isso não pode ser descartado.

De qualquer forma, se Norris conseguir converter-se da pole uma vez mais, poderá ganhar ainda mais do que os oito pontos que conseguiu tirar da vantagem de Verstappen no fim de semana passado.