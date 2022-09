GP Itália F1: Um minuto de silêncio em memória da rainha Elizabeth II | AutoSport

A Fórmula 1 confirmou que irá decorrer um minuto de silêncio em memória da Rainha Elizabeth II.

O minuto de silêncio irá ter lugar antes da primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Itália, dez minutos antes do início da sessão, portanto às 12H50m, hora em Portugal Continental. Depois disso, o Grande Prémio será retomado ‘normalmente’ com a primeira sessão de treinos livres e, mais tarde, às 16h, os TL2.