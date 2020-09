GP Itália F1, Turrini: “O problema é que não há solução” na Ferrari

Leo Turrini lamentou o estado da Ferrari na Fórmula 1. A equipa italiana não terminou o Grande Prémio de Itália, algo que não acontecia desde 1995.

No blogue Quotidiano, Turrini escreveu: “O hino italiano toca em Monza, mas não é para a Ferrari. Tem um certo efeito, não é? Nada vai ser retirado ao feito da equipa de Faenza, com Gasly a igualar Vettel. O alemão venceu com o antigo Minardi, que na altura já se chamava Toro Rosso”.

“Agora o AlphaTauri, com motor japonês, mas o coração será sempre em Romagna. Digo muitas vezes que sem a Mercedes a Fórmula 1 seria espetacular, bela e excitante. Não estava a exagerar: quando a penalização arruinou o espetáculo de Hamilton, a emoção instalou-se”.

Na Ferrari, o problema é que não há solução. Para todos os que trabalham lá, a situação é algo sem precedentes. Não gosto de revoluções, mas acho que a Ferrari sofreu demasiadas. Tem de haver meio termo”.