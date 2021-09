GP Itália F1, Toto Wolff: “Ficou claro para o Max que aquilo iria acabar num acidente” | AutoSport

No seguimento dos comentários de Lewis Hamilton, também Toto Wolff colocou a culpa do acidente entre o seu piloto e Max Verstappen do lado do piloto da Red Bull. Não esperávamos outra coisa.

“Os comissários vão decidir quem é o culpado, quem é predominantemente culpado. Acho que já vimos isso no passado. Mas eu diria que, no futebol, eles chamam-lhe falta tática. Provavelmente sabia que se Lewis se mantivesse à frente, possivelmente seria a vitória na corrida”, afirmou Wollf, em declarações ao canal britânico SkySports. Ao ver as imagens do acidente na ocasião, Wolff disse que Verstappen “não parece ao lado” de Hamilton na curva. “Ficou claro para o Max que aquilo iria acabar num acidente”.