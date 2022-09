GP Itália F1, Toto Wolff: “Desta vez seguiram as regras” | AutoSport

O Grande Prémio de Itália terminou com as últimas cinco voltas a serem realizadas com o pelotão atrás do Safety Car. Uma situação rapidamente comparada com a do Grande Prémio de Abu Dhabi do ano passado, onde o então diretor de prova, Michael Masi permitiu a saída do SC de pista para uma última volta em bandeira verde, quando Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton e carimbou o seu primeiro título mundial da disciplina.

Toto Wolff da Mercedes, salientou que a FIA “seguiu as regras” em Monza.

“A direção da corrida vai estar sempre sob crítica, mas desta vez seguiram as regras”, disse Wolff à Sky.

O Safety Car errou quando entrou em pista, apanhando George Russell em vez do líder da corrida Verstappen, o que resultou em mais tempo perdido. “Talvez pudessem ter terminado [o período de SC] uma volta mais cedo ou deixar George passar, mas pelo menos seguiram as regras e decidiram que a corrida terminasse sob SC e é assim que deveria ser”, defendeu Wolff.

No final do GP de Itália, Russell terminou classificado no terceiro lugar, conquistando o seu sétimo pódio da temporada, enquanto Lewis Hamilton recuperou de um arranque do fundo da grelha de partida, para ver a bandeira de xadrez em quinto lugar.

“Penso que, numa pista que não nos beneficia, estamos claramente em terceiro lugar em pista, por isso terceiro e quinto foi provavelmente o melhor que podíamos ter feito”, concluiu Wolff.