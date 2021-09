GP Itália F1, TL2: Mercedes continua mais rápida que Red Bull | AutoSport

Lewis Hamilton voltou a ser o mais rápido em Monza, desta vez na segunda sessão de treinos livres. O britânico esteve em simulação de corrida durante várias voltas, com pneus duros, mas quando a equipa montou pneus macios, depois do acidente de Carlos Sainz, Hamilton completou a volta em 1:23.246s. Valtteri Bottas foi o segundo piloto mais rápido, com os dois Red Bull atrás de si, liderados por Max Verstappen.

Os dois pilotos da Alfa Romeo conseguiram chamar a atenção, terminando o treino no 6º e 7º lugar, liderados por Robert Kubica.

Nikita Mazepin liderou a tabela de tempos quase 10 minutos, mantendo o seu colega de equipa atrás de si. Até nas últimas posições do pelotão, temos uma luta interessante. Perto da marca dos 10 minutos, Sergio Perez saltou para o topo da tabela de tempos (1:24.870s), numa altura em que apenas 8 pilotos estavam em pista. Ao contrário da primeira sessão, a maioria dos pilotos só saiu para a pista depois dos 10 minutos de treino.

Aos 18 minutos, Max Verstappen assumiu a liderança da tabela de tempos (1:23.895s), enquanto os Mercedes estavam em simulação de corrida, surpreendentemente com pneus duros.

A meio do treino livre, Carlos Sainz bateu com violência na Variante Ascari, com muitos danos no seu monolugar. O piloto espanhol perdeu o controlo do carro na chicane que antecede a última reta e bateu de frente nas proteções da pista, num incidente que deverá afetar o espanhol para mais logo. Se os danos forem muito extensos, poderemos ver menos um carro da Ferrari em pista. A situação provocou a interrupção da sessão sob bandeiras vermelhas, para verificação das barreiras e limpeza da pista.

No regresso dos carros à pista, assistimos a bons desempenhos dos homens da Alfa Romeo. Robert Kubica rodou bastante bem e assumiu o quarto posto na tabela de tempos, com Antonio Giovinazzi, logo a seguir, a ficar pouco atrás do seu colega de equipa, isto na mesma altura em que os dois pilotos da Red Bull lideravam a sessão e Esteban Ocon surgia no terceiro posto.

Foi então que Hamilton e Bottas, surgiram em pista com pneus macios para passarem a liderar a sessão de treinos, quando faltavam 13 minutos para o fim dos mesmos. Logo a seguir, Hamilton parou para retornar aos pneus duros.

Até ao fim dos treinos, destaque para a comunicação rádio de Charles Leclerc, que avisou a equipa que precisava de parar e que não podia explicar a situação pelo rádio. A equipa mandou-o parar logo, mas não se conseguiu apurar, através da transmissão TV, o que sucedeu com o piloto monegasco.