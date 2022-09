GP Itália F1, TL2: Carlos Sainz mais rápido do que Max Verstappen | AutoSport

Carlos Sainz foi o piloto mais rápido da segunda sessão de treinos livres batendo por 0.143s Max Verstappen. Uma sessão que ficou ainda marcada pela paragem do Haas de Mick Schumacher e a suspensão por alguns minutos do treino. A discussão pelos tempos rápidos por volta foi sempre entre os dois pilotos da Ferrari e Verstappen. Tanto o neerlandês como Charles Leclerc, que terminou no terceiro lugar da tabela de tempos, podem ainda melhorar bastante o tempo por volta. Verstappen perdeu tempo no primeiro setor e o monegasco ia começar uma volta rápida quando Schumacher ficou parado, assim como Sainz, e na tentativa seguinte com os mesmos pneus, perdeu também algum tempo num dos setores. O trabalho nos dois carros da Ferrari foi diferenciado.

A Mercedes sentiu algumas dificuldades durante a fase final da sessão do treino, com George Russell a queixar-se da utilização da energia e de mais oscilações nas retas do que sentiu antes. A verdade é que tanto Russell como Lewis Hamilton trabalharam bastante para a corrida e não tanto para a qualificação.

Lando Norris surpreendeu conseguindo colocar o seu McLaren no quarto posto da tabela de tempos, à frente de Russell e de Sergio Pérez, que embora pareça ter o problema de DRS resolvido, não conseguiu um tempo por volta dentro do top 5. O mexicano também trabalhou bastante para a corrida, mas continua longe do ritmo demonstrado pelo seu companheiro de equipa.

Os dois Alpine voltaram a terminar em posições seguidas e novamente com vantagem para Esteban Ocon, à frente de Fernando Alonso e de Alexander Albon, que pode repetir em Monza o desempenho, tanto em qualificação como em corrida, de Spa-Francorchamps.

Fora dos 10 primeiros, os pilotos da Aston Martin estão com algumas dificuldades em Monza, tendo treinado inclusivamente o cone de aspiração entre os dois, mas sem sucesso. Terminaram o treino entre o Haas de Kevin Magnussen no 16º posto da tabela de tempos e o Williams de Nicholas Latifi no 19º lugar.

Em Itália, os dois AlphaTauri parecem estar um pouco mais rápido do que os Aston Martin, tendo terminado no 14º e 15º lugares, com vantagem para Pierre Gasly neste particular, atrás dos dois pilotos da Alfa Romeo. Na equipa suíça, Valtteri Bottas passou por duas vezes pela caixa de gravilha e não conseguiu bater o tempo de Zhou Guanyu.

Filme da sessão:

Carlos Sainz estabeleceu o primeiro tempo de referência. Com pneus médios, o piloto espanhol viu o seu companheiro de equipa passar para o topo da tabela de tempos, antes de Max Verstappen bater o registo do monegasco com o tempo 1:22.303s, também com pneus médios, deixando Leclerc a 0.004s de diferença.

Enquanto no topo da tabela de tempos, Ferrari e Red Bull lutava pelas melhores marcas, Fernando Alonso dividia os dois carros da Mercedes, sendo mais rápido 0,04s do que George Russell. O piloto britânico melhorou o seu tempo anterior e passou o espanhol da Alpine, sendo o sexto mais rápido após os primeiros 10 minutos do treino livre.

Por esta altura, Verstappen liderava a tabela de tempos, seguido de Leclerc, Sainz, Sergio Pérez, que parecia ter o problema do DRS do primeiro treino já resolvido, e Lewis Hamilton.

Pouco antes do final dos primeiros 15 minutos da sessão, Valtteri Bottas comprovou a rapidez do Alfa Romeo C42 em Monza, estabelecendo o quarto tempo mais rápido, a 0.690s do tempo de Verstappen, mas com pneus macios. O piloto finlandês foi o primeiro piloto a registar um tempo por volta rápido com este composto de pneus da PIrelli.

Um pouco mais atrás, Russell melhorou o seu registo anterior e subiu ao sexto lugar.

Com muitos pilotos com pneus macios montados nos carros, Lando Norris concluiu a volta em 1:22.338s, o suficiente para o piloto da McLaren subir ao terceiro lugar. Alonso subiu ao quarto posto antes dessa volta de Norris.

Max Verstappen teve de abortar a sua primeira tentativa de nova volta rápida, quando ‘queimou’ a travagem no final da reta da meta. Com 3 voltas no mesmo conjunto de pneus macios e sem conseguir fazer o seu melhor registo no primeiro setor, Verstappen melhorou o seu registo anterior para 1:21.807s. Ainda não tinha terminado a volta de Verstappen e Mick Schumacher ficou parado junto a uma saída de extração e posto de comissários de pista, com problemas no Haas. A direção de corrida suspendeu a sessão, mantendo o relógio a contar, para ser possível a retirada do carro de Schumacher.

O período de bandeira vermelha terminou ao final de 8 minutos, com a maioria dos pilotos a regressarem à pista. Dos dois pilotos da Ferrari, que tinham saído para a pista pouco antes da suspensão da sessão com pneus novos, apenas Carlos Sainz regressou imediatamente à pista para estabelecer o novo melhor tempo da sessão, com 1:21.664s. Quando Leclerc saiu e registou o seu primeiro tempo depois do reinício do treino, não foi além de ficar a 0.193s do tempo do companheiro de equipa.

Fernando Alonso deu o sinal para a última fase da sessão de treino, regressando à pista com pneus médios e começando a trabalhar para simulação de corrida. Neste período, George Russell admitiu à equipa via rádio que sentia mais oscilações na reta. O britânico ocupava a quinta posição da tabela de tempos.

Até ao final, os pilotos e equipas focaram-se no trabalho de simulação de corrida, sem que houvessem alterações de monta na tabela de tempos.