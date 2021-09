GP Itália F1, TL1: Lewis Hamilton mais rápido que Max Verstappen | AutoSport

Lewis Hamilton (Mercedes) foi o mais rápido da primeira sessão de treinos livres do GP de Itália, com a melhor volta em 1:20.926s. Max Verstappen (Red Bull) foi o segundo mais rápido e Valtteri Bottas (Mercedes) o terceiro. Lembramos que a seguir ao treino livre, pelas 17h, realiza-se a qualificação.

Por ser um fim de semana com um formato diferente do normal, devido à corrida sprint de qualificação, os pilotos quiseram sair logo nos primeiros instantes da sessão de treinos livres. Equipa e pilotos têm apenas 60 minutos para testar todas as opções em pista antes da sprint de qualificação.

Lando Norris (McLaren) foi o primeiro piloto a ter uma incursão pela escapatória da primeira curva, queixando-se à equipa do pedal esponjoso”. Pouco depois, Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e Nikita Mazepin (Haas) tiveram uma picardia, com o japonês, desnecessariamente, a empurrar o carro para cima do piloto da Haas.

Apenas com 15 minutos de treino, era Lewis Hamilton (Mercedes) que liderava a tabela de tempos, com a volta feita em 1:22.262s. Max Verstappen (Red Bull) por seu lado, estava um pouco mais lento que o colega de equipa, Sergio Perez. A equipa terá colocado os dois carros em pista com afinações diferentes e como tal, depois da informação dada pelo piloto, deve refazer algum do set up do #33. Perez surgiu com o segundo melhor tempo, atrás de Hamilton.

A meio da sessão, Daniel Ricciardo (McLaren) completou a melhor volta em Monza em 1:22.003s. com pneus médios, mas cerca de 5 minutos depois, Verstappen passava para a frente da tabela de tempos até Hamilton completar a sua melhor volta em 1:20.926s, com Valtteri Bottas (Mercedes) com o terceiro melhor tempo.

Perez, que surgiu como um dos mais rápidos na primeira parte do treino, estava com o 11º tempo a poucos instantes do final da sessão. Conseguiu terminar no 10º lugar, mas o mexicano tem de melhorar em qualificação. Lando Norris e Daniel Ricciardo viram as suas voltas finais a serem apagadas por ultrapassarem o limite de pista na Parabólica, mas no caso do britânico, seria uma volta que o colocaria perto do topo da tabela.

Lance Stroll (Aston Martin) terminou no quarto posto, seguido de Pierre Gasly (AlphaTauri). Sebastian Vettel (Aston Martin) foi o sexto mais rápido, à frente de Carlos Sainz (Ferrari) e Fernando Alonso (Alpine). Daniel Ricciardo foi 9º, um lugar à frente do mexicano da Red Bull.