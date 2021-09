GP Itália F1: Substituição de motores em equação na Mercedes | AutoSport

A Mercedes pode substituir componentes das suas unidades motrizes durante o GP de Itália, e com isso, ambos os pilotos podem ser penalizados com lugares na grelha. A situação está em equação, segundo Toto Wolff, mas ainda não chegaram a nenhuma conclusão. Em princípio, na Red Bull, Max Verstappen vai passar pela mesma situação que ocorreu com Sergio Perez nos Países Baixos. Pode não ser agora, mas até final da época deve ocorrer uma mudança de motor.

Como tal, em Monza pode ser uma boa oportunidade para a Mercedes resolver as dificuldades com as unidades motrizes e focar-se no que resta do campeonato.

“Penso que estamos todos a ter problemas com as unidades motrizes. Talvez não seja só com a fiabilidade, mas também a forma como estas unidades de energia trabalham arduamente e como se degradam. Definitivamente, estamos a pensar para este fim de semana, mas ainda não chegámos a uma conclusão”, afirmou Wolff à SkySports.

Sobre o treino livre, Toto Wolff diz-se satisfeito, mas espera mais da Red Bull, que pode estragar a festa à Mercedes. “Na verdade estou bastante satisfeito, mas sabem como é, estão todos alegres e, três horas depois, estão irritados”.