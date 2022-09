GP Itália F1, Sergio Pérez: “últimas corridas não correram nada bem” | AutoSport

Sergio Pérez tinha que recuperar bastantes posições na corrida depois de arrancar da parte de trás da grelha de partida, mas o desempenho do piloto mexicano ficou comprometido após a primeira paragem para troca de pneus, quando o travão dianteiro sobreaqueceu e teve de baixar rapidamente a temperatura, mas com isso também teve de baixar o ritmo.

“Na primeira paragem, o travão dianteiro direito estava em chamas e tivemos de baixar bastante a temperatura”, explicou Pérez em declarações à SportTV. “Principalmente as primeiras voltas, com o composto duro montado, foram duras, porque não pude atacar como queria e perdi muito tempo na corrida. No final conseguimos recuperar, mas com os pneus duros não correu bem, comprometi a corrida depois daquela paragem”. O piloto da Red Bull salientou que teve de “alterar a distribuição de travagem e isso atrasou-me muito e comprometeu o resto da corrida”.

A Fórmula 1 tem agora uma pequena pausa antes de regressar à pista em Singapura, onde Pérez espera poder ter outro desempenho depois de três corridas consecutivas com desempenhos que deixaram a desejar. “Espero regressar ao meu nível habitual. Sentir-me confortável no carro. Tenho trabalhado muito no simulador, porque estas últimas corridas não correram nada bem”, concluiu.