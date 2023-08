GP Itália F1: Sergio Pérez pretende “ter uma qualificação e uma corrida bem sucedidas” | AutoSport

Sergio Pérez terminou a primeira metade da época com prestações um pouco mais convincentes, depois de ter passado uma fase negativa. O recomeço em Zandvoort acabou por ficar aquém do esperado e do que era capaz.

Ficou longe do colega de equipa na qualificação e durante a corrida, principalmente quando liderou o pelotão, perdeu muito tempo, muito rapidamente. Percebe-se claramente que a prioridade é Max Verstappen, mas o piloto mexicano quer regressar aos pódios, lugar onde terminaria no fim de semana passado não fosse a penalização por excesso de velocidade na via das boxes, que terá sido causada pelo toque que sofreu no muro um pouco antes.

“Zandvoort foi uma corrida muito frustrante para mim”, começou por apontar Pérez na antevisão da próxima prova do calendário. “Monza tem tudo para conseguirmos o pódio que merecíamos no fim de semana passado. Por vezes o tempo e as situações correm a nosso favor e outras vezes não, foi pena ter apanhado a penalização, mas não havia nada que pudesse fazer para o evitar. As corridas são assim, não se pode controlar tudo”.

O piloto mexicano pretende “controlar as coisas que posso e ter uma qualificação e uma corrida bem sucedidas”, considerando ter na equipa uma ajuda preciosa. “As nossas reações conjuntas às condições em constante mudança mostram como todos colaboramos bem”, indicou Pérez, acrescentando sentir-se bem com o RB19 e quer “mostrar o seu verdadeiro ritmo” durante o próximo fim de semana.