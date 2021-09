GP Itália F1: Robert Kubica continua como substituto de Raikkonen | AutoSport

A Alfa Romeo confirmou que Robert Kubica vai continuar aos comandos do carro de Kimi Raikkonen. O piloto finlandês continua ainda em isolamento e falha assim, a segunda prova consecutiva. Kubica foi 15º classificado na corrida dos Países Baixos, tendo tido apenas um treino livre e a Q3 para se sentir à vontade com o carro, antes da corrida de domingo.

O comunicado da equipa na íntegra:

“A Alfa Romeo Racing ORLEN confirma que o piloto reserva, Robert Kubica, continuará a substituir Kimi Räikkönen no Grande Prémio de Itália deste fim de semana. Kimi perdeu a corrida da semana passada em Zandvoort depois de testar positivo para o Covid-19 e ainda não foi autorizado a regressar às corridas. De acordo com os requisitos das autoridades sanitárias, ele ainda está em isolamento na sua casa. Robert, que teve um desempenho admirável nos Países Baixos depois de chamado pouco antes do terceiro treino livre, regressará ao carro ao lado de Antonio Giovinazzi.”