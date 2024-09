GP Itália F1: repavimentação e modificações testarão o limite dos pilotos

Poderá haver outras oportunidades de ultrapassagem na corrida deste ano em Monza, no entanto, depois de terem sido feitas alterações à pista nos últimos 12 meses, a nova face de Monza impactará a corrida e as estratégias…

Uma repavimentação completa alterou o nível de aderência e removeu muitos dos ressaltos, mas os corretores também foram modificados, com uma série de corretores mais largos e planos.

Em muitas curvas – como a Ascari – isso significa que os pilotos podem atacar mais e utilizar mais as bermas, mas a pista manteve o desafio de deixar gravilha à saída das curvas.

As curvas Lesmo – duas curvas à direita no sector intermédio – foram alvo de muita ação nas categorias júnior este fim de semana, com os pilotos a ficarem ligeiramente afastados ao tentarem utilizar a berma e a mergulharem uma roda na gravilha.

Embora, por vezes, os pilotos deixem um pouco mais de margem na afinação da corrida do que na qualificação, ainda estão a lidar com configurações de baixa força descendente neste fim de semana e isso significa que os carros são menos estáveis nas curvas, pelo que os erros podem certamente acontecer e serão punidos. O segredo está sempre no equilíbrio disto tudo, mas como bem sabemos os pilotos procuram sempre os limites, está-lhes naturalmente no sangue, e por isso a probabilidade de haver saídas é muito grande.