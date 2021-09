GP Itália F1: Red Bull teve de recorrer a um plano de recurso | AutoSport

A Red Bull não estará satisfeita com a sua performance até agora em Itália. A diferença entre os Bull´s e a Mercedes é demasiado vincada, o que complica as contas do campeonato.

Sergio Pérez foi o grande prejudicado pela falta de andamento da Red Bull, saindo na qualificação à frente de Max Verstappen para dar “boleia” ao seu colega de equipa, fornecendo um precioso cone de ar que ajudou o neerlandês a aproximar-se dos Mercedes. Mas este é um plano de recurso pois deixou Pérez em nono na qualificação, o que o deixa numa posição delicada para hoje, podendo até comprometer a sua posição para a corrida de amanhã. Com isso, pode ficar longe da frente e com Bottas a largar de último no domingo, a Red Bull pode perder a oportunidade de pressionar Hamilton com base na estratégia. A Red Bull consegue minimizar os estragos para já, dando prioridade ao líder do campeonato, mas está numa situação pouco confortável e apenas uma corrida de qualificação fora do esperado poderá melhorar (ou piorar até) as hipóteses dos Bull´s. Poderemos até ver uma Red Bull mais forte em corrida, com o foco da afinação a afastar-se da qualificação, onde a Mercedes teria sempre alguma vantagem e, por conseguinte, os homens da Red Bull poderão ter apostado em fichas diferentes. Mas para já os números não favorecem muito Verstappen e companhia.