GP Itália F1: Red Bull e Michael Masi com versões diferentes da mesma história | AutoSport

A Red Bull não ficou satisfeita com a decisão dos comissários de penalizar Sergio Pérez pela ultrapassagem a Charles Leclerc. No entanto, as versões de Christian Horner e de Michael Masi não batem certo.

Segundo Horner, os comissários não deram nenhuma indicação para que Pérez desse o lugar de volta:

“Com o Checo, tivemos um azar tremendo e sentimos que a situação era no limite , dado que não havia instruções por parte do Race Control para devolver a posição. Tivemos de tomar a decisão de continuar ou não com a corrida, e por isso baixámos a cabeça e depois foi aplicado o castigo a Checo”, revelou Horner no comunicado de imprensa da Red Bull Racing.

Masi, por seu lado, disse que aconselhou a Red Bull a devolver a posição:

“Não, isso é incorreto. Eles não perguntaram nada ao race control. Sugeri-lhes que talvez seria melhor ponderar a devolução da posição, e eles próprios disseram que estavam a olhar para a situação”.

Duas versões completamente diferentes de por parte da Red Bull e do diretor de corrida.