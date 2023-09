GP Itália F1: Red Bull de olho na corrida, deixou escapar pole position | AutoSport

A Red Bull parece apostar na corrida de domingo na afinação do RB19, o que permitiu uma aproximação da Ferrari na qualificação, que acabou por conquistar a pole position através de Carlos Sainz. O piloto espanhol foi na generalidade da volta mais rápido do que Max Verstappen e conseguiu tirar milésimos de segundo em zonas onde o SF-23 é mais forte do que o carro de Milton Keynes.

Verstappen recupera tempo que perde noutras zonas, como nas retas, na entrada do complexo Lesmo e na Parabolica, enquanto em velocidade e após as maiores travagens de Monza, é território preferido do Ferrari, mas ambos separados por margens curtas.

No entanto, com diferenças curtas entre os três primeiros, Sergio Pérez voltou a estar longe do seu companheiro de equipa e não conseguiu uma posição de partida nas duas primeiras filas da grelha, algo que seria importante para o início de corrida.

Em ritmo de corrida a Red Bull é mais forte do que os italianos, Carlos Sainz evidenciou isso mesmo após a qualificação, e é provável que Verstappen passe para a liderança nas primeiras voltas, dependendo tudo de uma boa execução durante a corrida e de uma boa estratégia das equipas.

Foto: Ryan Pierse/Getty Images/Red Bull Content Pool