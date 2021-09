GP Itália F1: Red Bull considera que hoje foi um “incidente de corrida” | AutoSport

Recorrendo às redes sociais, a Red Bull reagiu à penalização de Max Verstappen depois do acidente entre este e Lewis Hamilton. Segundo o que se pode ler no Twitter da equipa, Christian Horner pensa que a colisão foi um incidente de corrida. “Estamos desapontados com a penalização de três lugares na grelha, mas aceitamos a decisão dos comissários. Sentimos que o que aconteceu entre Max e Lewis foi um verdadeiro incidente de corrida”.

Já o piloto neerlandês da equipa, esclarece que “foi uma infelicidade o que aconteceu hoje, mas ambos somos profissionais e seguimos em frente”. Numa curta declaração do piloto, ainda se pode ler, que “não concordo inteiramente com a penalização, pois acredito que foi um incidente de corrida”.