GP Itália F1: Red Bull na frente em ritmo de corrida, mas muito equilíbrio

Max Verstappen estava mais animado depois dos treinos de sexta-feira do que em Zandvoort, pois o campeão do mundo em título sentiu-se bem com o carro no TL1 e depois, embora o seu monolugar tenha piorado um pouco face à concorrência no TL2, considerou que as séries longas de voltas foram boas e os dados disponíveis corroboram essa afirmação….

A Red Bull está de volta ao topo nas simulações de corrida, em Monza – tendo ficado atrás da McLaren na última vez – embora não muito, com a Ferrari apenas 0,05s atrás.

Verstappen, ‘dizem’ os dados, fez a melhor série longa na sexta-feira – e isso foi mesmo com a equipa a perder 0,6s nas retas. Acredita-se que este défice se deve ao facto de estarem a utilizar um modo de potência muito mais baixo para preservar os motores que lhes restam (Verstappen foi penalizado em Spa por ter excedido a sua dotação).

Embora o ritmo de uma volta do líder do campeonato não tenha sido brilhante, os dados da volta ideal – que combinam os melhores mini setores de um piloto – mostram que foi o que mais deixou em cima da mesa na sexta-feira, com o neerlandês a poder ter feito uma volta 0,485s mais rápida.

O seu colega de equipa Sergio Perez teve um dia mais complicado. A participação do mexicano no segundo treino foi atrasada por uma troca de caixa de velocidades por precaução entre as sessões e ele admitiu que os problemas com o carro “ainda existem” e que eles estão “a lutar contra eles”.

Apesar disso, repetiu a crença de Verstappen de o que seu ritmo de corrida parece competitivo.

Se Pérez conseguir resolver a velocidade de qualificação, poderá ser um fim de semana muito melhor para a equipa. No entanto, se não conseguir fazer isso, pode ser complicado, como vimos em Spa, é claro que a Red Bull não consegue passar pelo pelotão como tem feito nos últimos tempos.