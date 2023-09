GP Itália F1: Recorde a grelha de partida | AutoSport

Primeira pole position de Carlos Sainz esta temporada e logo na prova caseira da Ferrari. O piloto espanhol vai parar o seu SF-23 na primeira posição da grelha de partida depois da volta de formação para o arranque do Grande Prémio de Itália, esperando que a ‘maldição de Monza’ se cumpra mais uma vez e que o vencedor do ano passado, Max Verstappen, não triunfe no palco italiano. As paragens para trocas de pneus serão momentos importantes na corrida.

A grelha de partida está assim ordenada após a qualificação de ontem: