GP Itália F1: Quem foi o Melhor Piloto do Dia (MPD): Resultados

Em Monza, Max Verstappen entregou uma exibição magistral que reafirmou a sua incontestável supremacia na Fórmula 1. Após uma volta de qualificação estrondosa, a mais rápida alguma vez registada no lendário circuito italiano, o piloto da Red Bull Racing superou-se na corrida, conquistando a vitória no Grande Prémio mais veloz da história da modalidade.

A performance do neerlandês foi arrasadora, deixando os seus rivais da McLaren – que haviam demonstrado forte domínio ao longo da temporada – a uma distância considerável, com Verstappen a cruzar a meta com quase 20 segundos de vantagem. Perante tal demonstração de talento e velocidade, a sua eleição para o prémio de piloto do dia tornou-se uma conclusão inevitável, espelhando o reconhecimento unânime da sua prestação excecional.

Segundo os leitores do AutoSport, Max Verstappen mereceu 69.2% dos votos, obviamente, bem mais do que todos os restantes juntos.

Max Verstappen – 69.2%

Lewis Hamilton – 9%

Gabriel Bortoletto – 9%

Charles Leclerc – 5.1%

Alex Albon – 3.8%

Isack Hadjar – 2.6%

Oscar Piastri – 1.3%