GP Itália F1, Q2: Ocon, Bottas e Zhou eliminados | AutoSport

14 dos quinze carros restantes para a Q2 saíram imediatamente para a pista, a única exceção foi Yuki Tsunoda que ficou na box.

No final da primeira tentativa de volta rápida, Carlos Sainz estabeleceu o tempo mais rápido com 1:20.878s, batendo os dois carros da Red Bull, com Max Verstappen na frente de Sergio Pérez. Lewis Hamilton e George Russell seguiam os três piloto da frente, numa altura em que Charles Leclerc teve de abortar a primeira tentativa depois de bloquear a travagem na primeira curva. No final da segunda tentativa de volta rápida, o piloto monegasco estabeleceu o segundo melhor tempo, a 0.330s de Sainz.

Nas posições de eliminação a menos de cinco minutos do final da Q2 estavam Valtteri Bottas, Nyck de Vries, Zhou Guanyu, Daniel Ricciardo e Tsunoda, que ainda não tinha qualquer tempo registado.

Para a última tentativa, os dois McLaren saíram na frente dos dois Alpine, num particular entre os dois construtores que disputam o quarto lugar do campeonato. Sainz, Leclerc, Verstappen e Pérez não saíram para mais uma volta, assim como Tsunoda.

De Vries falhou o tempo de travagem e não conseguiu melhorar o seu tempo anterior, ficando no 13º lugar. Assim juntamente com De Vries, foram eliminados Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu e Tsunoda.